Blue economy Paolo Capone Ugl | Prioritario investire in un settore cruciale per la crescita del paese

"La Blue Economy rappresenta un comparto strategico per l’Italia che vanta una naturale vocazione al mare. La valorizzazione delle risorse marittime impone interventi mirati, tra cui incentivi fiscali e politiche di sviluppo integrate, capaci di trasformare il nostro patrimonio costiero in un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Blue economy, un'opportunitĂ per Genova. Il caso Fincantieri: il ribaltamento a mare. Analisi e proposte NextGe - SarĂ un'occasione per discutere sul futuro del nostro territorio con riferimenti alla blue economy e sulle implicazioni dell'espansione dei cantieri navali.

Blue economy e protezione del mare: 178 miliardi per potenziare il settore - Vale 178 miliardi di euro, pari a circa il 10% del Pil nazionale, con 227mila imprese e oltre un milione di occupati.

Innovazione Blue Economy 2025, il Comune di Latina premiato per il progetto “Tutti al mare” - Latina, 7 maggio 2025 – Il Comune di Latina insignito del premio “Innovazione Blue Economy 2025”, grazie al progetto “Tutti al mare”.

