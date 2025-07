Black and white | la tendenza minimal che conquista le unghie

Le manicure in bianco e nero rappresentano una delle tendenze beauty più attuali, grazie al loro stile elegante e senza tempo. Il black and white crea un effetto visivo forte ma equilibrato e moderno. Perfette per ogni stagione, le nail art floreali si adattano a diverse lunghezze e forme di unghie, rendendole versatili e sempre di tendenza, mentre la french manicure bicolore reinterpreta in chiave moderna un classico intramontabile. I pois, piccoli o grandi, creano un effetto dinamico e originale, adatto a ogni occasione. Questa nail art si presta a interpretazioni sia minimaliste sia più creative, valorizzando mani di ogni forma e lunghezza.

