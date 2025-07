Biondi | L’Aquila ora simbolo di riscatto non più di dolore Guardiamo al futuro di Capitale della Cultura

Da città devastata dal terremoto a Capitale della Cultura 2026. L’Aquila si è riappropriata del proprio destino e, benché resti «ancora da fare», non è più «un simbolo del dolore, bensì del riscatto e del possibile». È il sindaco Pierluigi Biondi a parlare di come la rinascita dalle macerie sia diventata un «modello», costruito grazie a una visione che andava oltre i cantieri: «Non abbiamo mai pensato solo a rimettere a posto gli edifici, ma a riconnettere la comunità , restituirle fiducia e opportunità ». Per L’Aquila un futuro da Capitale della Cultura 2026. Intervistato dal Tempo, il sindaco descrive la designazione a Capitale della Cultura come «un traguardo importante, che rappresenta bene il nostro dna» e chiarisce che è il risultato di «una strategia pluriennale», che ha visto anche la creazione di un’alleanza con i sindaci di altri territori colpiti dal terremoto, come Avellino, Carpi e Ascoli, con i quali è stato sottoscritto un documento strategico basato su quattro assi: cultura, appunto, e turismo, formazione e innovazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Biondi: «L’Aquila ora simbolo di riscatto, non più di dolore. Guardiamo al futuro di Capitale della Cultura»

Capitale della Cultura: il sindaco Biondi spiega il "modello L'Aquila" - L'Aquila prossima Capitale della Cultura raccontata dal suo sindaco, Pierluigi Biondi che ci ha spiegato come il “modello L'Aquila” nasca a partire dalla ricostruzione: storie ed emozioni legate alla sua terra che punta a essere attrattiva grazie al rilancio delle aree interne, formazione, turismo e spiritualità guardando anche alla prossima Perdonanza celestiniana.

