Bimbo di 11 anni precipita in un pozzo di 4 metri sulla spiaggia di Molfetta | pericolo non segnalato

Momenti di paura al Trullo Beach di Molfetta: un bimbo di 11 anni cade in un pozzo profondo 4 metri. Salvato dal padre e dai Vigili del Fuoco, ha riportato solo lievi graffi. L’area è ora sotto indagine per accertare eventuali responsabilità . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bimbo - anni - pozzo - metri

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di forte apprensione ad Amalfi nella mattinata di ieri, dove un bambino di soli 5 anni, Francesco, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a scuola.

Cade dalla bici del padre, muore bimbo di quattro anni a Barletta - La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per fare chiarezza sull' incidente avvenuto ieri pomeriggio a Barletta dove un bimbo di quattro anni è morto cadendo dalla bici guidata dal padre.

Bimbo di 5 anni vaga in strada a Viterbo, a casa trovato un neonato lasciato solo: la spiegazione della madre - Il bimbo di 5 anni stava vagando da solo in strada, mentre in casa era rimasto il fratello, neonato. Genitori indagati, il caso a Viterbo

Paura al lido, bimbo finisce in un pozzo profondo quattro metri: salvato per miracolo (con l'aiuto del papà ) Vai su X

La Zecca britannica ha svelato una moneta commemorativa per celebrare i 50 anni degli Iron Maiden, band icona del rock, nata nell’East London nel 1975. La moneta, disegnata dall’artista Albert ‘Akirant’ Quirantes, raffigura la mascotte Eddie con numerosi d Vai su Facebook

Bimbo di 11 anni precipita in un pozzo di 4 metri sulla spiaggia di Molfetta: pericolo non segnalato; Bimbo cade in un pozzo di 4 metri vicino la spiaggia, salvato dal padre: «Nella zona pericolo non segnalato»; Paura al lido, bimbo finisce in un pozzo profondo quattro metri: salvato per miracolo (con l'aiuto del papà ).

Bimbo di 11 anni precipita in un pozzo di 4 metri sulla spiaggia di Molfetta: pericolo non segnalato - Momenti di paura al Trullo Beach di Molfetta: un bimbo di 11 anni cade in un pozzo profondo 4 metri. Lo riporta fanpage.it

Bimbo cade in un pozzo di 4 metri vicino la spiaggia, salvato dal padre: «Nella zona pericolo non segnalato» - Attimi di terrore ieri pomeriggio al Trullo Beach di Molfetta, dove un bambino di 11 anni è caduto in un pozzo profondo circa quattro metri, ... Riporta msn.com