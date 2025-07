Bilancio una maxi manovra da 35 milioni per tutelare i servizi e sostenere gli investimenti

Il Consiglio Comunale ha approvato la manovra finanziaria da oltre 35 milioni di euro, frutto dell’avanzo di amministrazione, destinata a salvaguardare i servizi pubblici essenziali e a sostenere la realizzazione di progetti strategici per la città . Le risorse saranno suddivise in 12,6 milioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Tre milioni per frane e allagamenti ’Manovra’ su piscina e Monumento - Prima variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, parte integrante del Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027.

Bilancio, Magrini: "Con l'ultima manovra del governo 2,3 milioni di trasferimenti verranno a meno" - L'ultima manovra del Governo chiederà agli enti locali un contributo alla finanza pubblica pari a 1,35 miliardi nel quinquennio, tra 2025 e 2029.

Manovra bis in Sicilia, 12 milioni ai deputati. Schifani avverte: stop alle mance - Alla fine di un vertice andato avanti per quasi quattro ore i partiti del centrodestra hanno ottenuto dal presidente un assegno da 12 milioni e mezzo.

Gianmaria Favaretto, studente di 19 anni del liceo scientifico Fermi di Padova, ha deciso di non sostenere l’esame orale della maturità . "Grazie ai 31 crediti maturati negli anni e agli altrettanti guadagnati con le due prove scritte, avevo raggiunto la sufficienza. Vai su Facebook

Efficientamento energetico per gli ISEE sotto i 25 mila euro - Approvata la manovra estiva, la Giunta vara due bandi da 20 milioni per sostenere la riqualificazione energetica dei privati. Secondo rainews.it

Emilia-Romagna. Via libera all'assestamento di bilancio: manovra da 65 milioni di euro, 33 per la sanità - Gli oltre 33 milioni per la tutela della salute finanzierà gli inde ... Segnala quotidianosanita.it