Una svolta epocale: può sembrare l’ennesima iperbole per enfatizzare una novità, ma, indubbiamente, la nascita del biglietto unico per i musei e le attrazioni culturali cittadine è un momento atteso da almeno 25 anni. Da così tanto a Lucca si parlava, senza però nessuno sbocco pratico, di istituire un unico biglietto che consentisse, ad un prezzo calmierato, di visitare tutte le principali realtà museali cittadini. L’amministrazione Pardini ci è riuscita: la " Lucca Visit Card " è ora realtà. Il primo biglietto cumulativo che consente l’accesso ai principali luoghi d’interesse culturale della città è stato presentato ieri a Palazzo Guinigi, alla presenza dei rappresentanti comunali e di tutte le realtà che hanno aderito, dopo un confronto durato circa due anni, allo strumento pensato per semplificare l’esperienza del visitatore, promuovere la fruizione integrata del patrimonio lucchese e valorizzare le eccellenze culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Biglietto unico per tutti i musei. Finalmente la “Lucca Visit Card“

Finalmente un biglietto unico per entrare nei musei cittadini - Trent’anni, forse più. Ma stavolta sembra davvero l’occasione giusta per dotare Lucca di un biglietto unico in grado di garantire l’accesso a tutti i musei cittadini.

Musei aperti ai... "vicini". Biglietto unico da 7 euro - Una nuova iniziativa del Comune di Volterra che punta a rendere il patrimonio culturale del colle etrusco più accessibile ai cittadini dei territori vicini.

