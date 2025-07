Biathlon incidente per Dahlmeier sul Karakorum | condizioni critiche

Laura Dahlmeier, ex biatleta tedesca e campionessa olimpica nel 2018, è rimasta gravemente ferita a causa di una frana durante un'escursione sulle montagne della catena del Karakorum in Pakistan. Continuano le operazioni di soccorso per recuperare il corpo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Biathlon, incidente per Dahlmeier sul Karakorum: condizioni critiche

