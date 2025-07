Biasin certo | Inter tanta concorrenza! Attenzione al Milan per un motivo

L’Inter ha una rosa completa ma ripone fiducia in un allenatore giovane. Fabrizio Biasin, su Radio Sportiva, afferma che l’Inter dovrĂ vedersela anche contro un Milan ritrovato e avvantaggiato. SFIDA AI ROSSONERI – L’Inter, secondo Fabrizio Biasin, ha una piccola incognita relativa all’allenatore e dovrĂ vedersela senza dubbio anche con il Milan per un posto in Europa: « Sono dell’idea che il Milan, con questo nuovo percorso, farĂ tanti punti. La concorrenza è ampissima. Mai come quest’anno ci sono 67 squadre che ambiscono alle prime 4 piazze. I rossoneri hanno non solo un allenatore vincente ma anche dalla loro il calendario meno affollato senza l’impegno Europeo. 🔗 Leggi su Inter-news.it

