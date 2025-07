Biancorossi in ritiro Ecco Bacciardi e Visconti

Altri due nuovi arrivi alla corte di mister Indiani: Andrea Bacciardi, 2005, centrocampista, dal Livorno, e Vincenzo Visconti, 2005, centrocampista dall’Eccellenza Campana. Il poriere Piersanti, invece, è passto al Nardò. Una rosa di 34 elementi, quella adesso a disposizione di mister Indiani e – stando almeno alle prime indicazioni – sembra anche ricca di qualità . In pieno svolgimento la campagna-abbonamenti e i vecchi abbonati potranno rinnovare la tessera fino all’8 agosto attraverso il circuito Ciaotickets e nei punti accreditati in città : edicola Il Semaforo, via Parini; Tabaccheria Stolzi, via Roma 58; Tabaccheria 59, via Emilia 41A; Edicola La Vasca, piazza Rosselli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Biancorossi in ritiro. Ecco Bacciardi e Visconti

In questa notizia si parla di: bacciardi - visconti - biancorossi - ritiro

Il Grifone ad Abbadia con le mostrine del favorito; Biancorossi in ritiro. Ecco Bacciardi e Visconti; Us Grosseto, saranno questi i convocati per il ritiro ad Abbadia.

Biancorossi in ritiro. Ecco Bacciardi e Visconti - Altri due nuovi arrivi alla corte di mister Indiani: Andrea Bacciardi, 2005, centrocampista, dal Livorno, e Vincenzo Visconti, 2005, centrocampista dall’Eccellenza Campana. Riporta sport.quotidiano.net

Us Grosseto, presi Bacciardi e Visconti. Piersanti al Nardò - © RIPRODUZIONE RISERVATA – il presente contenuto è utilizzabile solo citando GROSSETO SPORT In base alle notizie in nostro possesso, è tutto fatto per i due giocatori under dei quali vi avevamo parlat ... Secondo grossetosport.com