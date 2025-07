Bianca Belair racconta l’infortunio a WrestleMania 41 | Ho pensato di aver rotto tutte le dita

Bianca Belair non ha solo brillato a WrestleMania 41, ha anche sofferto. Durante una recente intervista a Insight con Chris Van Vliet, l’ex campionessa di RAW ha raccontato nel dettaglio il momento esatto in cui si è schiacciata un dito durante il Triple Threat Match contro Rhea Ripley e IYO SKY. Tutto è successo durante una spettacolare manovra: un German Suplex eseguito dal paletto. Ma l’atterraggio è stato molto più duro di quanto sembrasse a occhio nudo. Bianca Belair svela il momento più duro del suo match a WrestleMania 41. Belair ha spiegato che le cose sono andate storte quando la sua mano è rimasta intrappolata sotto Rhea Ripley durante l’impatto: “È stato quando stavamo eseguendo il triple German suplex. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Bianca Belair racconta l’infortunio a WrestleMania 41: “Ho pensato di aver rotto tutte le dita”

