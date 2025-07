Berruto Pd | Fuori Israele da tutte le competizioni sportive internazionali

Escludere Israele da tutte le competizioni, perchĂŠ “anche con lo sport si può fermare l’olocausto a Gaza “. È la proposta di Mauro Berruto, deputato dem ed ex ct della nazionale di pallavolo. Intervenuto in aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sul decreto sport, Berruto ha chiesto al governo di spingere con Cio, Fifa e Uefa per la sospensione di Tel Aviv da tutte le competizioni sportive internazionali. “Lo sport – ha sottolineato il deputato – può essere strumento di propaganda. Ma vale anche il contrario: la disintegrazione dello sport è un’arma che, quando si vuole cancellare un popolo, colpisce in profonditĂ lo spirito che lo tiene vivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Berruto (Pd): “Fuori Israele da tutte le competizioni sportive internazionali”

berruto - tutte - competizioni - israele

