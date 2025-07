Bergamo | traffico di migranti dal Kurdistan nove indagati

Bergamo, 29 luglio 2025 – Utilizzavano l’Italia come punto d’appoggio e “trampolino di lancio” per il trasferimento irregolare di migranti curdi in numerosi Paesi dell’Europa centro-settentrionale. Sono queste le accuse rivolte a nove persone – quattro arrestate e cinque denunciate a piede libero – nell’ambito dell’operazione “Yolcu”, condotta dalla squadra mobile della questura di Bergamo con il coordinamento della Procura della Repubblica locale. Tutti gli indagati sono cittadini di etnia curda residenti nella provincia di Bergamo e sono ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante della transnazionalitĂ , oltre che di riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo: traffico di migranti dal Kurdistan, nove indagati

