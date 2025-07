Bergamo favorivano l’ingresso in Italia di clandestini dal Kurdistan | 4 arresti

Quattro persone arrestate e cinque deferite in stato di libertĂ : è questo il bilancio dell’operazione “Yolcu” condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Tutti cittadini di etnia curda residenti in provincia e responsabili a vario titolo del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con l’aggravante della transnazionalitĂ , nonchĂ© del reato di riciclaggio. Durante la mattinata di martedì 29 luglio, effettuate anche perquisizioni e sequestri, presso le abitazioni e le pertinenze degli indagati, tra cui tre veicoli utilizzati per il trasporto dei clandestini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, favorivano l’ingresso in Italia di clandestini dal Kurdistan: 4 arresti

