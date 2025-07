Beppe Martinelli | Tiberi può diventare un riferimento Pellizzari ha bisogno di 2 anni Pogacar non è indistruttibile

Al termine di un‚Äôedizione spettacolare del Tour de France, abbiamo raggiunto Beppe Martinelli, uno dei pi√Ļ grandi direttori sportivi italiani di sempre. Dalla sua ammiraglia sono passati fuoriclasse come Marco Pantani, Vincenzo Nibali e tanti altri campioni che hanno scritto pagine leggendarie del ciclismo mondiale. Cinquant‚Äôanni di carriera, di cui 16 da corridore e 38 come direttore sportivo, con un palmar√®s da far invidia a chiunque: nove Giri d‚ÄôItalia, due Tour de France e una Vuelta a Espa√Īa vinti al fianco dei suoi atleti. Dallo scorso anno ha scelto di scendere dall‚Äôammiraglia del World Tour, ma il suo amore per il ciclismo lo ha portato ancora una volta in macchina, questa volta al servizio delle squadre giovanili. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Beppe Martinelli: ‚ÄúTiberi pu√≤ diventare un riferimento, Pellizzari ha bisogno di 2 anni. Pogacar non √® indistruttibile‚ÄĚ

