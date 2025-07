Bentornati a casa Da Morgex a San Piero | si riparte al meglio | Serietà e voglia di crescere avanti così

Il Pisa è tornato a casa. Dopo undici intensi giorni di lavoro trascorsi a Morgex, la squadra nerazzurra ha fatto ritorno nel pomeriggio di ieri in Toscana, al centro sportivo di San Piero a Grado. La prima fase di preparazione è oramai alle spalle, con vari eventi con i tifosi svolti, molti allenamenti e tre amichevoli disputate (senza ancora aver subito gol). Nella mattinata di ieri l’ultima seduta di lavoro in Valle d’Aosta, prima della partenza in pullman. "Abbiamo lavorato tanto, siamo quasi pronti" aveva dichiarato Nicolas Andrade a margine della partita contro la Pro Vercelli giocata domenica, mentre durante il viaggio di ritorno l’allenatore, Alberto Gilardino (foto Alive), ha affidato a un post pubblicato sui social, nel quale ha pubblicato varie immagini, dagli allenamenti a momenti di riposo con lo staff, un commento in conclusione di questa fase: "Si chiudono oggi queste prime settimane di ritiro: un periodo intenso, ricco di lavoro sul campo, sudore e spirito di gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bentornati a casa. Da Morgex a San Piero: si riparte "al meglio»: "SerietĂ e voglia di crescere, avanti così»

