Tempo di lettura: 2 minuti È pronto ad esporre il cartello “tutto esaurito” nel reparto avanzato il Benevento che ha ufficializzato l’approdo in giallorosso di Guglielmo Mignani, 23enne di grande prospettiva sul quale la Strega ha investito 500mila euro per il suo cartellino da corrispondere alla Pianese. Le 18 reti con le quali il figlio dell’attuale allenatore del Cesena ha permesso ai toscani due anni fa di vincere la serie D potevano essere solo una rondine, ma la Primavera è arrivata la scorsa stagione in serie C con altri 19 gol. Un percorso personale scintillante che ha attirato su Mignani gli occhi di tante società prestigiose anche di B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Mignani è giallorosso: pronto il cartello “tutto esaurito” in attacco