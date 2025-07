Benessere animale e disabilità Se ne parla in Consiglio comunale

Domani pomeriggio alle ore 17 si riunirà il consiglio comunale di Grottammare ricco, come sempre, di interrogazioni e mozioni dei partiti di minoranza ‘Grottammare c’è’ e ‘Fratelli d’Italia’ su vari argomenti come benessere animali, disabilità e manutenzioni. Di rilievo, in questa sessione, il cambio di destinazione d’uso di un’area in zona San Martino. La variante riguarda un’area attualmente classificata come zona turistico-alberghiera sulla quale la ditta Siva srl ha richiesto una trasformazione parziale per l’insediamento di una media struttura di vendita. La Giunta comunale ha accolto la proposta, cogliendo l’occasione per rivedere anche la viabilità prevista dal PRG, che in quella zona non è stata completata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

