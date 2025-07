Belluno scivola e precipita per 20 metri | muore escursionista di 79 anni

Doveva essere un'escursione come tante altre, da compiere con il solo fine di raggiungere la vetta per ammirare lo spettacolo della natura che si prospetta dinanzi il Parco delle Dolomiti di Belluno. Invece, nulla è andato come sperato e si è trasformata in una tragedia senza precedenti. Un escursionista di 79 anni di nazionalità austriaca .

