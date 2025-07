Belli musica e impegno | Contro il silenzio su Gaza facciamo confusione

Paolo Belli e la sua band riempiono la piazza di Camaiore e manifestano a favore di Gaza per la pace. Si battono forte i piedi a terra e suonano strumenti e sirene alle 22 di domenica scorsa durante il concerto dell’ex ladro di biciclette, che qui ha "rubato" immensa attenzione e successo a un pubblico foltissimo. "Dobbiamo fare tutti qualcosa – ha detto Paolo Belli –. Questa sarà una serata di musica, ma anche di solidarietà per una nobile causa". La gente ha risposto perfino dalle finestre delle case facendo rumore con qualsiasi cosa, dalla platea, i volontari della sorveglianza hanno suonato clacson e sirene che hanno dato vita ad un intermezzo di fracasso contro il genocidio in atto a Gaza, contro un silenzio complice. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Belli, musica e impegno: "Contro il silenzio su Gaza facciamo confusione"

?Il Comune di Pesaro dice NO ai prodotti “Made in Israele” Biancani e Murgia: «Boicottarli è il minimo che possiamo fare. È un’azione per ribadire la nostra contrarietà allo sterminio in corso nella Striscia di Gaza che invitiamo anche i cittadini a compier Vai su Facebook

