Bayer Leverkusen, ecco il modello “cantera”: come si costruisce il successo del futuro! La strategia della squadra tedesca Un progetto chiaro, una strategia lungimirante che guarda al domani. Il Bayer Leverkusen continua a stupire sul mercato non tanto per i grandi nomi, ma per la sua capacità di programmare il futuro. L’ultima operazione, come riportato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bayer Leverkusen, modello “cantera” esterna: come si costruisce il successo del futuro La strategia del club tedesco: investire su giovani talenti come Faye e mandarli a maturare in altri campionati.