Battipaglia al via i lavori di rifacimento delle strade comunali

Al via il restyling delle strade comunali a Battipaglia. Attraverso il rifacimento del manto  in via Domodossola, è iniziato l'intervento di manutenzione straordinaria, per un milione e mezzo di euro, stanziato dall'amministrazione Francese per favorire la messa in sicurezza delle strade.

Battipaglia: al via il rifacimento delle strade per 1,5 milioni - Al via il rifacimento di 16 strade cittadine, a Battipaglia: con un investimento di 1,5 milioni di euro, infatti, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese, ha messo in campo un corposo intervento di manutenzione straordinaria per diverse strade cittadine.

Battipaglia: al via i lavori di rifacimento delle strade comunali, ecco le vie interessate - Il progetto è stato finanziato con un investimento complessivo pari a 1,5 milioni di euro, mirato a favorire la messa in sicurezza e la migliore fruibilità delle arterie cittadine ... Da infocilento.it

