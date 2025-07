La battaglia continua. Non si ferma la lotta del gruppo consiliare Alzano Futura e dell’associazione Alzano viva per stralciare l’edificabilitĂ di un’ area verde della frazione Nese di Alzano Lombardo, al confine con Ranica, situata in prossimitĂ del torrente Nesa e della roggia Serio Grande, per classificarla invece come agricola. Una querelle che va avanti da diversi mesi. Sono quasi mille, 925 per la precisione, di cui oltre 800 alzanesi, le persone che hanno apposto la propria firma sulla richiesta per "salvare il prato di Nese". Nei giorni scorsi hanno presentato al municipio di Alzano l’osservazione al nuovo Pgt (Piano governo del territorio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Battaglia contro il cemento. Nese, presentate le osservazioni