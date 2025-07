Batman di robert pattinson entrerà nell’universo dc? james gunn risponde

Recenti dichiarazioni di James Gunn chiariscono la posizione di DC Studios riguardo all'integrazione di Robert Pattinson nel nuovo universo cinematografico. Con l'avvio dei lavori su un nuovo film dedicato a Batman inserito nella timeline della DCU, si fa sempre piĂą chiarezza sulla direzione futura del franchise. In parallelo, il progetto di Matt Reeves, The Batman, continua a svilupparsi sotto la bandiera degli Elseworlds, mantenendo una separazione netta rispetto alla linea principale della DC. La presenza di Pattinson in questa seconda saga è confermata con le riprese di The Batman 2, previste per la fine del 2025.

In questa notizia si parla di: batman - pattinson - robert - universo

