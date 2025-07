Basket Serie B Nazionale La San Giobbe scalda i motori L’11 agosto parte la stagione

Partirà l’11 agosto la nuova stagione della San Giobbe Chiusi. I Bulls hanno annunciato ieri le tappe iniziali della fase di preparazione e l’elenco dei sedici giocatori (dieci senior e sei under) che faranno parte del gruppo diretto da coach Nicolas Zanco con Jacopo Bressan e Pablo Gavasci in qualità di assistenti. I ragazzi sono stati convocati per venerdì 8 agosto, giorno in cui effettueranno le visite mediche di rito, poi lunedì 11 ci sarà la partenza vera e propria dei lavori, con l’inizio degli allenamenti, che per la prima giornata di lavoro prevederà test fisici ed una sessione di tiro al mattino, quindi nel pomeriggio la prima sessione di allenamento tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe scalda i motori. L’11 agosto parte la stagione

