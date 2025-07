Basket serie A2 | Libertas debutto contro Sella Cento | ecco la prima giornata di campionato

Sarà Sella Cento la prima avversaria della Libertas nel campionato di serie A2 stagione 2025-2026. La Lega Pallacanestro infatti ha diramato la prima giornata della competizione che prenderà il via il prossimo 20 settembre. Per gli amaranto si tratta di una vecchia conoscenza che lo scorso.

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - AGI - Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C insieme al Cosenza, mentre Frosinone (16°) e Salernitana (17°) si giocheranno la permanenza in Serie B nel playout.

Disastro Sampdoria, per la prima volta nella storia in Serie C. Tutti i risultati e i verdetti dell’ultima giornata di B - Roma, 13 maggio 2025 – Termina nel modo peggiore la stagione della Sampdoria, che retrocede in Serie C.

Sampdoria retrocessa in Serie C, prima volta per club blucerchiato - (Adnkronos) – La Juve Stabia pareggia 0-0 con la Sampdoria, nel recupero della 34esima giornata di Serie B e con questo risultato la squadra blucerchiata retrocede in Serie C, per la prima volta nella sua storia.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di PFBroni 22 La Logiman Broni comunica di avere raggiunto un accordo con Alice Milani, guardia classe 1999 che nella passata stagione si è divisa tra la Delser Crich Udine (in serie A2) e l’Autospe Vai su Facebook

