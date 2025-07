Basket e arte in sinergia A canestro coi Diamanti

L’importanza della formazione, della cultura e il futuro delle nuove generazioni sono temi ampiamente dibattuti e spesso in maniera solo teorica. I giovani però necessitano di esempi e azioni concrete, di stimoli e idee che sappiano coinvolgerli. Da questa osservazione, a Ferrara, nasce una collaborazione che rappresenta un modello d’approccio innovativo e che fornisce un prezioso servizio alla collettivitĂ : Ferrara Basket con il proprio settore giovanile, SBF – Scuola Basket Ferrara, e la Fondazione Ferrara Arte fanno squadra e sviluppano un progetto capace di coniugare l’attivitĂ agonistica e la didattica con una proposta mirata a bambini, adolescenti e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket e arte in sinergia. A canestro coi Diamanti

