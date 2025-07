Basket A2 ecco la prima giornata di campionato | l' Unieuro in trasferta a Cremona

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato la prima giornata della Serie A2 Old Wild West 20252026, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre. La Pallacanestro Forlì 2.015 esordirà in trasferta sul parquet della Ferraroni Juvi Cremona, mentre la Dole Basket Rimini sarà impegnata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: basket - prima - giornata - trasferta

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - In attesa della fase finale dei Campionati Europei 2025 che si terrà a fine estate, si è svolto ieri il sorteggio delle qualificazioni per i Mondiali 2027 di basket.

LIVE Schio-Venezia 24-14, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber parte fortissimo, +10 alla prima sirena - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-19 Laksa appoggia e tiene Schio a +12! 29-19 Dentro il libero aggiuntivo per accorciare leggermente.

Basket Nba, Prima scelta a Dallas, aveva l’1.8% di chanche - Roma, 13 mag. (askanews) – Incredibile in Nba. La Lottery, il meccanismo che permette alle squadre apparentemente più deboli di avere in squadra i prospetti Nba più forti per la stagione successiva, premia i Dallas Mavericks che avevano solo l’1.

La prima giornata di A2. esordio in trasferta per #Fortitudo e Cento Vai su X

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Aquila Basket Trento Sono ufficiali le date delle amichevoli che accompagneranno la Dolomiti Energia Trentino verso la prima sfida ufficiale della stagione 2025-26: la Supercoppa Italiana, in progr Vai su Facebook

Basket A2, ecco la prima giornata di campionato: l'Unieuro in trasferta a Cremona; L'Avellino Basket apre il campionato in trasferta a Rieti; Basket A2, Rimini e Forlì iniziano in trasferta.

Basket A2, Rimini e Forlì iniziano in trasferta - Prima giornata in trasferta per l’Unieuro Forlì e la Dole Basket Rimini nel campionato 2025- Si legge su corriereromagna.it

Basket A2, ecco la prima giornata di campionato: l'Unieuro in trasferta a Cremona - Mercoledì alle 12 sarà diffuso il calendario integrale, compilato con applicazione del format asimmetrico ... Lo riporta forlitoday.it