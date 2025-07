Dopo la parentesi dei Giochi di Tokyo, il baseball è pronto – insieme al softball – a tornare sulla ribalta olimpica, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. A tal proposito, la federazione internazionale (WSBC) e il CIO hanno reso noto il regolamento di e le date di gioco del torneo che metterà in palio oro, argento e bronzo per questo sport di squadra. La competizione si disputerà nei primi giorni della rassegna californiana, dal 15 al 20 luglio giocandosi sul leggendario diamante del Dodger Stadium. Saranno 6 le squadre che avranno diritto di partecipazione: una, gli Stati Uniti in qualità di Paese organizzatore, e altre 5, dopo i percorsi di qualificazione continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: il regolamento e le date di gioco a Los Angeles 2028