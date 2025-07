Un ex colosso del calcio e un giovane nuotatore. L’ Equipe racconta del rapporto tra l’ex portiere Fabien Barthez e il nuotatore Léon Marchand, vincitore di quattro medaglie d’Oro alle Olimpiadi di Parigi ed attualmente impegnato ai campionati del mondo di Singapore. Il Phelps francese. Barthez e il sostegno a Léon Marchand. L’Equipe comincia ricordando quel che accadde a Tolosa, al club Zenit in una serata in cui Marchand non si presentò: Quel giorno, quando sentì alcune critiche, con il pretesto che Leon Marchand non si era trasferito lì, Fabien Barthez salì sul podio per difenderlo. «Parlai perché ero un po ‘arrabbiato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Barthez e Léon Marchand la strana coppia francese: «La gente non capisce cosa ti succede dopo grandi trionfi»