Quindici anni non sono pochi, per l’economia di una provincia una vita. Un periodo dove si misurano cambiamenti strutturali, repentini, resilienza, contraddizioni e contrasti. Dal 2009 al 2024 (il periodo preso in esame dalla camera di commercio) i tatuatori sono passati da 1 – uno – a 61. Un paese per giovani? Ma quando mai. Nello stesso arco di tempo le strutture per anziani sono saltate da 14 a 156 (142 in piĂą). Cosa sta succedendo? "Una cosa molto semplice in realtĂ ", risponde Paolo Govoni, vicepresidente della camera di commercio. Quale? "Il commercio, l’artigianato sono espressione di sacrificio, coraggio, intuizione, della capacitĂ di cavalcare l’onda" Belle doti, ma non bastano "No, infatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bar giù, bene i ristoranti. E i barbieri alzano la testa: "Belle prove di resilienza"