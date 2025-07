Bancarotta sequestro di quote per 50 milioni a due imprenditori bergamaschi

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di tipo impeditivo, emesso dal Gip del Tribunale di Bergamo, delle quote societarie possedute da due indagati in altrettante societĂ operanti nel settore immobilare. Il provvedimento è volto a evitare che le quote, dal valore di circa 50 milioni di euro, possano essere indebitamente utilizzate per compiere ulteriori reati. Le investigazioni hanno accertato il compimento di un’operazione di scissione societaria, volta ad allontanare dalla societĂ in fallimento i beni di valore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bancarotta, sequestro di quote per 50 milioni a due imprenditori bergamaschi

Il gip di Catania ha ordinato il sequestro, eseguito dalla Gdf, della societĂ President srl, comprensivo dei beni mobili e immobili, quote, rapporti giuridici e contratti di conto corrente, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Vai su X

