Bambina di 11 anni morta a Palermo indagata la madre per omicidio colposo | Ero in casa mia figlia ha avuto una crisi epilettica

La madre della bambina di 11 anni morta sabato notte all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo è stata indagata per omicidio colposo. Un’iscrizione nel registro degli indagati che, precisano gli inquirenti, è un atto dovuto in vista dell’autopsia, fissata per giovedì all’Istituto di Medicina Legale del capoluogo siciliano. L’esame, ritenuto irripetibile, sarà cruciale per chiarire le cause del decesso. La donna, che potrà così nominare propri consulenti tecnici, ha respinto ogni sospetto, dichiarando agli investigatori di aver fatto tutto il possibile per salvare la figlia: «Ero in casa, mia figlia ha avuto una crisi epilettica. 🔗 Leggi su Open.online