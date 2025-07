Aztec Batman | Clash of Empires – Un Batman come non lo avete mai visto

Il nuovo film animato Aztec Batman: Clash of Empires rivoluziona completamente l’universo del Cavaliere Oscuro, ma è soprattutto la reinterpretazione del Joker a sorprendere. Ambientato in un’Aztlán alternativa, il film abbandona Gotham City e Bruce Wayne, raccontando invece la storia di Yohualli Coatl, un guerriero azteco in cerca di vendetta contro i conquistadores spagnoli che hanno devastato la sua città e ucciso suo padre. Nel film, Raymond Cruz interpreta Yoka, l’equivalente azteco del Joker, un tempo sacerdote di alto rango. Durante un’intervista rilasciata al San Diego Comic-Con, l’attore ha descritto il suo personaggio come una figura tragica plasmata da eventi storici e rituali religiosi estremi, come i sacrifici umani praticati nella cultura azteca. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Aztec Batman: Clash of Empires – Un Batman come non lo avete mai visto

