Aveva la coca nascosta in auto Fugge ai controlli | arrestato

PERUGIA - Scorre droga sul territorio umbro. Viaggiano soprattutto chili di cocaina controllata dalle cosche malavitose che attraverso un sistema ben collaudato delle reti dello spaccio fanno affari illeciti e dominano fette di società sempre più vaste. Ma questa volta è andata male. I Carabinieri di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese, classe 1989, beccato con sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio. Il pusher è accusato anche di resistenza a un pubblico ufficiale e inosservanza del divieto di reingresso nel territorio nazionale. Il 36enne, infatti, fermato dai Carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio, mentre viaggiava a bordo di un’autovettura a San Sisto, alla richiesta dei documenti da parte dei militari è sceso dalla macchina ed è scappato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aveva la coca nascosta in auto. Fugge ai controlli: arrestato

