Avellino e dintorni senz’acqua per manutenzione | ecco dove e quando

Tempo di lettura: 2 minuti In seguito a un intervento di manutenzione programmata sulla rete elettrica da parte di e-distribuzione, previsto per mercoledì 30 luglio 2025, l’ Alto Calore Servizi S.p.A. comunica la sospensione temporanea del servizio idrico in numerosi comuni della provincia di Avellino. L’interruzione avrà luogo dalle ore 08:00 alle ore 15:50, e interesserà sia aree urbane che località periferiche. I disagi saranno avvertiti in particolare nei seguenti comuni: Avellino, nelle località Pennini, Frazione Picarelli e Villa dei Pini. San Michele di Serino. Santa Lucia di Serino. Mercogliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino e dintorni senz’acqua per manutenzione: ecco dove e quando

