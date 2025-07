Avatar | James Cameron pronto ad espandere il franchise nell’animazione

James Cameron ha rivelato alla rivista Empire di aver parlato con la Disney della possibilitĂ di espandere il franchise del suo film campione d’incassi Avatar nel mondo dell’animazione. “ Ho detto: ‘Sentite, vorrei realizzare una serie antologica animata che sia essenzialmente ambientata in quel mondo, ma con storie che non ci si aspetterebbe da quel mondo ’”, ha dichiarato il vincitore dell’Oscar. “ Potrebbe anche esserci un lungometraggio animato, che potrebbe essere destinato allo streaming o alle sale cinematografiche ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

