Avatar | Fuoco e Cenere ecco trailer e poster del film di James Cameron terzo del franchise

Ecco il trailer e il poster ufficiale di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo del franchise creato da James Cameron, in arrivo nei cinema a dicembre. È disponibile il trailer ufficiale di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo film del franchise Avatar diretto dal regista premio Oscar® James Cameron. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 dicembre 2025, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Il trailer ha debuttato lo scorso fine settimana nelle sale con I Fantastici Quattro: Gli Inizi, offrendo al pubblico un primo sguardo alle nuove immagini ambientate su Pandora, ai clan inediti e alle nuove creature che popoleranno questo capitolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Avatar: Fuoco e Cenere, ecco trailer e poster del film di James Cameron, terzo del franchise

