Autoimprenditorialità un protocollo per i giovani

Una collaborazione attiva tra Confesercenti Latina e Latina formazione lavoro, rivolta agli studenti del centro di formazione, per sensibilizzare i giovani verso percorsi di autoimprenditorialità . È l’obiettivo del protocollo siglato tra l’associazione di categoria e l’agenzia, finalizzato a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Baronissi punta sui giovani: il 12 giugno l’Aula Consiliare ospita il “Progetto Rete” per formazione e autoimprenditorialità - Un’occasione concreta per guardare al futuro con fiducia e spirito d’iniziativa. È quella offerta dal Progetto Rete, l’evento in programma giovedì 12 giugno 2025, alle ore 18:00, presso l’ Aula Consiliare del Comune di Baronissi.

