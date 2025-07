Autobus gratis per gli studenti universitari Piemonte prima Regione in Italia

La Regione ha stretto un accordo con Atenei e Comuni che permetterà agli studenti Under 26 di circolare liberamente sui mezzi del trasporto pubblico. Il ministro Bernini: "Un modello per l'Italia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Autobus gratis per gli studenti universitari, Piemonte prima Regione in Italia

In questa notizia si parla di: regione - studenti - italia - autobus

Studenti a lezione di autonomia, si celebra lo Statuto della Regione Siciliana - Il 15 maggio 1946 venne promulgato lo Statuto della Regione Siciliana, la carta che ha sancito l'autonomia dell'Isola.

Università , la Regione finanzia la ristrutturazione degli alloggi per gli studenti fuori sede - Contro il caro affitti, la Regione siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuori sede.

Sensibilizzazione su violenza e parità di genere: studenti del Greppi premiati in Regione - È il 'Greppi' di Monticello Brianza l'istituto superiore della provincia di Lecco premiato per il miglior contributo video al concorso regionale 'Emà ncipa-Ti'.

Anche per l’anno scolastico 2025/26 in Emilia-Romagna bus e treni regionali gratuiti per gli studenti under 19. Confermata l’iniziativa della Regione che permette agli studenti dell’ Emilia-Romagna di viaggiare gratuitamente su bus e treni regionali per andar Vai su Facebook

Autobus gratis per gli studenti universitari, Piemonte prima Regione in Italia; Accordo Regione-Università , bus gratis per studenti in Piemonte; Bus e treni gratis per over 70, ecco dove: tutti gli incentivi TPL attivi in Italia.

Accordo Regione-Università, bus gratis per studenti in Piemonte - Trasporti pubblici a costo zero per i giovani che frequentano le università: accade in Piemonte per iniziativa della Regione. Lo riporta msn.com

Trasporti pubblici gratuiti per studenti under 26 in Piemonte, accordo con sei capoluoghi di provincia - in piemonte studenti universitari under 26 con isee fino a 85 mila euro potranno viaggiare gratis sugli autobus urbani di torino, vercelli, biella, novara, cuneo e asti per favorire studio e ambiente ... Riporta gaeta.it