Auto si schianta nel cantiere feriti 3 giovani | giallo sul conducente

Rimini, 29 luglio 2025 – Una curva imboccata a velocitĂ troppo elevata. Oppure una distrazione, un imprevisto improvviso. Non è ancora chiaro cosa abbia portato il Mercedes coupĂ© con targa straniera che ieri mattina all’alba percorreva il viale Regina Margherita a finire ruote all’aria, una volta andato a sbattere contro le barriere del cantiere di piazza Marvelli, all’incrocio con viale Tripoli. Uno schianto che, per dinamica e posizione del mezzo, dai primissimi rilievi delle forze dell’ordine lascia ipotizzare un testacoda del veicolo in curva, a seguito del quale il Mercedes, che è risultato essere di proprietĂ di uno degli occupanti, è andato a sbattere contro le barriere del cantiere di piazza Marvelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto si schianta nel cantiere, feriti 3 giovani: giallo sul conducente

