Auto sempre più vecchie in Italia la Toscana resta ancora ‘giovane’

L'età media delle auto circolanti in Italia continua a crescere, raggiungendo a maggio 2025 i 12 anni e 2 mesi, con un aumento del 3,7% rispetto all'anno precedente. A rivelarlo è un'analisi condotta da Facile.it, che ha messo in evidenza come il parco auto italiano stia progressivamente invecchiando, con conseguenze non solo in termini di sicurezza, ma anche di costi assicurativi. In questo scenario spicca una regione: la Toscana. Secondo lo studio, è proprio qui che circolano le auto più giovani d'Italia, con un' età media di soli 11 anni e 1 mese. Un dato significativo, che posiziona la regione in netto contrasto rispetto alla Sicilia, dove si toccano i 14 anni di media, o alla Basilicata, ferma a 13 anni e 11 mesi.