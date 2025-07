Auto saccheggiate e smontate a Torre Angellara | pioggia di segnalazioni

Di giorno e di notte, a Torre Angellara, le auto parcheggiate sono prese di mira da ignoti che, con nonchalance, le saccheggiano e fuggono via. In particolare, domenica, una famiglia al mare, al rientro, si è accorta dei danni alla vettura in sosta nei pressi del parcheggio dello stadio Arechi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

