Audemars Piguet 150 anni di tempo ritrovato

In occasione dell'anniversario del brand, Andrea Cardillo, Country General Manager per l’Italia, ripercorre la storia della manifattura svizzera, dalle origini alle innovazioni future, tra sfide tecniche, modelli iconici e un legame profondo con l’eccellenza artigianale. Un viaggio tra meccanica e memoria, con lo sguardo sempre rivolto al domani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Audemars Piguet, 150 anni di tempo ritrovato

