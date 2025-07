Attentato a New York | 4 morti suicida l’aggressore

Ha sparato all'impazzato uccidendo un poliziotto, altri due uomini e una donna L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Attentato a New York: 4 morti, suicida l’aggressore

