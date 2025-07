ATP Toronto 2025 Schoolkate elimina Fonseca Rimonta vincente di Gigante ritiro per Bellucci

Si sono completati i match del primo turno nel Masters 1000 di Toronto. Abbastanza a sorpresa esce di scena già il brasiliano Joao Fonseca, che è stato sconfitto in due set dall'australiano Tristan Schoolkate in due set con il punteggio di 7-5 6-4. Il numero 103 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, sarà ora il prossimo avversario di Matteo Arnaldi al secondo turno. Anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego hanno saputo chi affronteranno nel loro esordio del torneo (entrambi gli azzurri hanno avuto un bye al primo turno). Il romano sfiderà il padrone di casa Alexis Galarneau, che ha sconfitto abbastanza a sorpresa il francese Arthur Rinderknech per 7-6 6-3; mentre il piemontese se la vedrà con il cinese Bu Yunchaokete, che ha battuto il ceco Vit Kopriva per 7-6 6-2.

