Atp 1000 Toronto Musetti ok all' esordio | battuto Duckworth in due set

Debutto vincente per Lorenzo Musetti nel "National Bank Open Presented by Rogers", l'Atp Masters 1000 in scena sui campi in cemento di Toronto, in Canada. L'azzurro, numero 10 del mondo e terza testa di serie del seeding, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto nei 32esimi di finale l'australiano James Duckworth, numero 106 del ranking Atp, Ai sedicesimi di finale Musetti sfiderĂ lo statunitense.

ATP Toronto 2025, la entry-list. Lorenzo Musetti tds n.3 grazie agli svariati forfait. Sinner assente - Sono già sette i forfait, rispetto alle iscrizioni inizialmente annunciate, al torneo ATP Masters 1000 del Canada, che per l’alternanza delle sedi quest’anno vede disputarsi il torneo maschile a Toronto: l’Italia non potrà contare su Jannik Sinner.

Lorenzo Musetti n.3 del seeding a Toronto: snodo cruciale della stagione in ottica ATP Finals - Nelle prossime due settimane Lorenzo Musetti si gioca tanto in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino, prestigioso torneo di fine stagione (9-16 novembre) riservato ai migliori otto giocatori al mondo.

Ambesi: “Non è scontato vedere Musetti alle Finals. Il forfait di Sinner a Toronto era abbastanza scontato” - Massimiliano Ambesi si è soffermato sui forfait di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Toronto: “ Era abbastanza scontato che finisse così, non è una novità per il Masters 1000 canadese.

WTA / ATP Montreal - Toronto 2025 Gli azzurri all'esordio nella serata italiana: Jasmine Paolini vs Aoi Ito Lorenzo Musetti vs James Duckworth Matteo Arnaldi vs Tristan Schoolkate

