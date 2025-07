Assegnazioni provvisorie docenti e ATA dopo notifica convalida domanda 5 giorni di tempo per il reclamo MODELLO

Gli Uffici Scolastici hanno iniziato la validazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria presentate dai docenti entro il 25 luglio. Si dà precedenza ai docenti perché gli esiti dovranno essere pubblicati entro il 22 agosto, mentre per gli Ata c'è tempo fino al 31 agosto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3 - Percorsi abilitanti secondo ciclo anno accademico 2024/25: l'USR Marche ha pubblicato una nota di chiarimenti sulla data ultima per la conclusione del secondo ciclo, in particolare per lo svolgimento del tirocinio.

Stipendi docenti e ATA, taglio cuneo fiscale da giugno: online il sistema di NoiPa per rinuncia beneficio. C’è tempo fino al 25 maggio - A partire da giugno, entreranno in vigore le misure di taglio del cuneo fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2025, con effetti retroattivi dal 1° gennaio.

Interrogazioni, un rito fuori tempo massimo? Su Facebook è dibattito: “I docenti interrogano nel 2025 come nel 1890. Così sono inefficaci e generano ansia”. Come cambiare la valutazione? - Nel 2025, la pratica delle interrogazioni continua a dividere il mondo della scuola. L'articolo Interrogazioni, un rito fuori tempo massimo? Su Facebook è dibattito: “I docenti interrogano nel 2025 come nel 1890.

Assegnazioni provvisorie docenti: inizia oggi 28 luglio valutazione delle domande. Entro 11 agosto comunicazione abilitazione. Esiti entro 22 agosto - Si sono chiusi il 25 luglio i termini per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione da parte ... Come scrive orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie: docente nominato da GaE/concorso per il 2025/26 non può presentare domanda. Solo una coincidenza la domanda ancora aperta - 2025/26 non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria. Riporta orizzontescuola.it