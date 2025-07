Assassin’s Creed Shadows si aggiorna alla versione 1.07 con tante novità

Ubisoft ha rilasciato ufficialmente l’ aggiornamento 1.0.7 di Assassin’s Creed Shadows, disponibile dal 29 luglio 2025 su tutte le piattaforme. Questo nuovo update introduce contenuti di alto livello pensati per i giocatori che hanno giĂ completato la storia principale, offrendo nuove ricompense, sfide e una revisione generale del bilanciamento e delle prestazioni. Nuova Partita+ e premi esclusivi. La novitĂ piĂą importante dell’aggiornamento è l’introduzione della modalitĂ Nuova Partita+, accessibile una volta completata la campagna principale con Naoe, Yasuke e Junjiro. I giocatori potranno iniziare una nuova avventura mantenendo abilitĂ sbloccate, potenziamenti, compagni e armi, con nemici progressivamente piĂą forti a ogni ciclo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows si aggiorna alla versione 1.0.7 con tante novitĂ

