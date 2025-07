Asllani punta i piedi contatti inefficaci con l’Inter | è braccio di ferro!

Kristjan Asllani complica il mercato in uscita dell’Inter. Il centrocampista continua a chiedere tempo alla dirigenza nerazzurra, generando uno snervante braccio di ferro. POCA COLLABORAZIONE – Kristjan Asllani è stato inserito nella lista di giocatori destinati a lasciare l’Inter entro la fine del mercato. Dall’inizio delle trattative estive, però, è trascorso un mese, ed ancora tutto tace. O quasi. Sì, perché di proposte, anche invitanti, il centrocampista albanese ne ha ricevute molteplici. Ma per tutte la risposta è stata sempre la stessa: no. C’è ancora tutto il mese di agosto a disposizione, ma la poca collaborazione del calciatore complica i piani dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it

