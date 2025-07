Arezzo, 29 luglio 2025 – Presentata la stagione 202526: continuità, progetto, giovani e territorio al centro del rilancio biancoazzurro È stata presentata ufficialmente, a Palazzo di Arnolfo, la nuova stagione sportiva della Asd Sangiovannese 1927, in una conferenza stampa partecipata che ha visto la presenza del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, del presidente del Comitato biancoazzurro Gennaro Lo Santo, del direttore sportivo Andrea Agatensi e dell'allenatore Stefano Calderini. Un momento significativo, non solo per il futuro calcistico della squadra, ma anche per l'intero tessuto sportivo e sociale della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asd Sangiovannese 1927: una nuova stagione tra radici e futuro